Un cantante y un empresario, los homenajeados en el 47° Festival Cuna de Acordeones 2.025

Del 17 al 20 de septiembre será el 47° Festival Cuna de Acordeones en Villanueva, Guajira / Foto Colprensa

El Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, Guajira, en 2025 se realizará del 17 al 20 de septiembre. Comprende cuatro categorías centrales para los talentos en la interpretación del acordeón: Infantil, Juvenil, Aficionada y Profesional, con el objetivo de encontrar a los nuevos reyes en cada una.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, el presidente del Festival, Raúl Hernández Maestre, explicó que, siguiendo la tradición, esta edición —la número 47— contará con un jurado encabezado por el prestigioso músico, bajista y productor Luis Ángel “El Papa” Pastor, oriundo de Villanueva, quien ha generado una amplia confianza en las determinaciones que tome el jurado.

Hernández Maestre anunció que este año el Festival Cuna de Acordeones, calificado como Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, rendirá homenaje al cantautor Peter Manjarrés por su aporte al convertirse en el enlace entre la antigua y la nueva ola vallenata. El otro homenaje será para el empresario Ramón Dávila Martínez, gerente de Gases del Caribe, mecenas del Festival.

Adelantó que para la edición 48, en 2026, el homenajeado será el maestro Israel Romero, villanuevero que ha sido elegido en varias oportunidades como el mejor acordeonero del mundo en concursos realizados en Alemania.

El presidente del Festival destacó que, además de Israel Romero, en Villanueva han nacido acordeoneros importantes como Egidio Cuadrado (1953 – 2024), Emiliano Zuleta (1912 – 2005) y Orangel “El Pangue” Maestre (1961), entre otros. También anunció que el monumento al acordeón que se encuentra en Villanueva será propuesto para los Guinness Récords como el acordeón más grande del mundo.

Durante la edición 47 del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, se realizarán foros, conversatorios, el concurso de la canción inédita, jornadas de piquería y un festival gastronómico, para enamorar a los visitantes durante los cuatro días del evento.

El Festival Cuna de Acordeones es un festival de vallenato que se realiza en Villanueva, Guajira, cada año en septiembre desde 1979. Fue declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación mediante la Ley 1052 de 2006.

El Festival se lleva a cabo en la Plaza Principal de Villanueva. Sin embargo, dejará de realizarse allí para trasladarse al Parque Cuna de Acordeones, el cual está siendo construido en el lote del antiguo IDEMA, en la margen izquierda del Río Villanueva.

Los actos centrales del Festival, como la final, se han realizado año tras año en la plaza principal de Villanueva, a excepción de la edición número 35, que se llevó a cabo en el polideportivo de Villanueva. No obstante, el Festival está planeando trasladarse al futuro Parque Cuna de Acordeones, que se construirá a un lado del Río Villanueva.Festival