Sogamoso, segundo ente territorial en cobertura educativa en Colombia

Sogamoso

El Ministerio de Educación Nacional destacó a Sogamoso como el segundo ente territorial con mayor índice de cobertura educativa en el país, un logro que refleja el trabajo articulado entre la administración municipal, la Secretaría de Educación y toda la comunidad educativa de la Ciudad del Sol.

La secretaria de Educación, Natalia Medica, aseguró que este reconocimiento representa un compromiso aún mayor con los estudiantes sogamoseños. “Recibimos esta noticia con satisfacción, pero sobre todo con muchísima responsabilidad y compromiso de seguir trabajando para que todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan, permanezcan y culminen sus trayectorias educativas en las instituciones del municipio”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.

Estrategias de acceso y permanencia

La funcionaria explicó que el resultado se debe a la implementación de múltiples acciones para garantizar acceso y permanencia escolar. Entre ellas se destacan:

Programa de Alimentación Escolar (PAE): cobertura desde el primer hasta el último día del calendario académico.

cobertura desde el primer hasta el último día del calendario académico. Transporte escolar y conectividad: herramientas clave para facilitar el acceso a los estudiantes, especialmente en zonas rurales.

herramientas clave para facilitar el acceso a los estudiantes, especialmente en zonas rurales. Equipos de orientación escolar: conformados por psicólogos, psicopedagogos y trabajadoras sociales que acompañan los procesos de los estudiantes.

conformados por psicólogos, psicopedagogos y trabajadoras sociales que acompañan los procesos de los estudiantes. Centros de interés: en cultura, arte, deporte, ciencia y tecnología, que fortalecen la formación integral.

en cultura, arte, deporte, ciencia y tecnología, que fortalecen la formación integral. Mejoramiento de infraestructura: a través de convenios solidarios con padres de familia y comunidad, con énfasis en el sector rural.

“Las aulas deben ser lugares seguros. Por eso desarrollamos programas complementarios como zonas seguras, regulación del uso de celulares, tiendas escolares saludables y campañas de promoción y prevención, que contribuyen a que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo”, señaló Medica.

Avances contra la deserción escolar

La secretaria de Educación también se refirió a la reducción en los índices de deserción. Actualmente, Sogamoso mantiene una tasa intraanual del 1,99 %, cifra inferior al promedio nacional.

“Este es un reto nacional y también local. Hemos logrado mantener una de las tasas más bajas de deserción gracias al trabajo articulado entre docentes, directivos, padres de familia y toda la comunidad educativa. Lo más importante es que los estudiantes no solo ingresen al sistema, sino que permanezcan y puedan culminar sus estudios”, afirmó.

Uno de los mayores desafíos, explicó Medica, es garantizar que los jóvenes que terminan noveno grado continúen la media académica. “Nuestro gran reto no es solo garantizar el acceso, sino también la permanencia. Queremos que los jóvenes terminen el colegio y continúen con estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. Eso les permitirá construir un proyecto de vida”, destacó.

Inscripciones abiertas para 2026

De cara al próximo año escolar, la funcionaria confirmó que ya se encuentran abiertas las preinscripciones e inscripciones en las 16 instituciones educativas oficiales, así como en colegios privados.

“Estamos listos para la vigencia 2026. Desde la Secretaría de Educación acompañamos cada caso particular para que ningún estudiante quede por fuera del sistema. Invitamos a las familias a acercarse a las instituciones educativas o a la Secretaría, donde encontrarán asesoría y acompañamiento. También contamos con programas para jóvenes en extraedad y adultos que desean culminar sus ciclos académicos”, indicó.