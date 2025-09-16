San Cayetano advierte bloqueo de agua hacia Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario

Cúcuta.

La escasez de agua en el municipio de San Cayetano, Norte de Santander, podría extenderse a toda el área metropolitana de Cúcuta.

Así lo advirtió el presidente de Asojuntas, Eduardo Lizcano, al señalar que las comunidades analizan un bloqueo en el suministro que abastece a Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, como medida de presión por los incumplimientos en los acuerdos establecidos con la Empresa de Acueducto Metropolitano y Aguas Kpital.

Según Lizcano, mientras el agua de San Cayetano llega para abastecer a los demás municipios, los habitantes locales apenas reciben un mínimo vital de dos horas cada dos días. “En Urimaco, por ejemplo, llevan más de 15 meses sin agua. La Alcaldía ha apoyado con carrotanques, pero esa no es la solución. El agua sale de San Cayetano y a nosotros nos dejaron sin el servicio”, explicó.

El líder comunitario recordó que en recientes mesas de trabajo se pactó el suministro de agua al menos 12 horas diarias, sin embargo, asegura que los compromisos se han cumplido a medias.

“Siempre hay excusas: que se dañaron las bombas, que se taparon las tanquillas, que se fue la luz… y la realidad es que las veredas siguen secas”, denunció.

Frente a esta situación, los presidentes de juntas de acción comunal de veredas como Guaduas, Tabiro, Urimaco, Puente Zulia y el sector de Los Samanes advirtieron que de no cumplirse lo pactado, impedirán el paso del agua hacia la capital nortesantandereana y los municipios vecinos.

“Queremos comunicarle a la gente de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios que, si no nos cumplen, vamos a bloquear el agua. No pasará una gota hacia el área metropolitana”, enfatizó Liscano.

La advertencia prende las alarmas en el área metropolitana, que podría quedarse sin suministro en los próximos días si no se logra una solución inmediata.