Revisar la política antidrogas luego de la descertificación proponen organizaciones sociales

Cúcuta

En medio del revuelo político que ha causado el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro de recibir la descertificación del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, las organizaciones sociales en Norte de Santander rechazaron la medida.

Para la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat a través de uno de sus voceros Junior Maldonado manifestó que “esto generar unos riesgos, pero también provoca la necesidad de replantear la lucha antidrogas en Colombia”.

“Si bien esto se puede generar por el aumento de los cultivos ilícitos en algunas regiones del pais, si se hace necesario que Estados Unidos revise la política, llevamos 40 años en esto y no ha arrojado los resultados efectivos para la reducción de los cultivos de uso ilícito y el aumento de la producción de cocaína en Colombia” dijo el líder social.

Explicó que “se hace necesario mirar a fondo la cooperación internacional, implica conversar a nivel mundial sobre el consumo de la cocaína como un elemento en los países del norte”.

En Norte de Santander se estima que la siembra de matas de coca alcanza 45 mil hectáreas.