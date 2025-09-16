Real Cartagena perdió 3-1 ante Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja

El DT Heroico Néstor Craviotto, realizó cuatro modificaciones con respecto al equipo que igualó ante Barranquilla FC.

El goleador Fredy Montero se resintió de su lesión y tuvo que abandonar el a los 40 minutos por el argentino Santiago Gómez.

Antes de ir al descanso Patriotas encontró la ventaja en un tiro de esquina con el lateral Daniel Mera desvió la pelota para que con un efecto terminará en gol.

En el segundo tiempo Juan Aristizabal aprovechó un mal retroceso de la zaga visitante para clavar el 2-0.

Real Cartagena consiguió el descuento al minuto 58. Marrugo puso un pase al espacio a Meléndez, Matamba centró y Gómez anticipó a su marcador para tocarla con pierna derecha y poner el 2-1.

10 minutos después un autogol de cabeza de Juan David Rodríguez puso el definitivo 3-1.

Con esta derrota, Real Cartagena cayó a la quinta casilla de la tabla de posiciones con 16 unidades, a 11 del líder Jaguares y a 3 del Cúcuta, el segundo ubicado. El próximo compromiso del cuadro Heroico será en condición de local, a las 5:00 p.m. del domingo 21 de septiembre ante Orsomarso.