Norte de Santander alista feria de inclusión académica

Feria de inclusión se promueve en el departamento / Getty Images

Cúcuta

Catorce instituciones educativas de la región participaran mañana en la primera feria de inclusión de Norte de Santander.

El evento que promueve la secretaria de educación del departamento de Norte de Santander busca abrir espacios a la comunidad educativa y ofrecer oportunidades para todos.

Claudia Parra, subsecretaria de educación dijo a Caracol Radio que “nosotros estamos invitando a participar de este importante evento para que todos conozcan la oferta y tengan la posibilidad de conocer el nivel académico que tienen nuestras universidades y sus propósitos”.

“Es un compromiso del gobierno departamental y de las autoridades educativas a acompañar a los jóvenes, vincularlos a los programas de educación superior en momentos en que tenemos alertas por deserción académica asociada al abandono de las aulas por diversas situaciones sociales”.

El evento se desarrollará en el colegio municipal el día de mañana.