Más de 70 emprendedores estarán en IX Feria de Negocios Verdes 2025 de Cardique
La actividad se cumplirá en el centro comercial Caribe Plaza de Cartagena
Todo está listo para que este 19 y 20 de septiembre el Centro Comercial Caribe Plaza se convierta en el gran escenario de la IX Feria de Negocios Verdes 2025, organizada por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - Cardique.
Durante dos días, la ciudad será testigo de una amplia exposición de productos sostenibles y amigables con el medio ambiente, provenientes de más de 70 negocios del norte y centro de Bolívar. Una vitrina que reunirá agricultura responsable, moda ecológica, turismo comunitario, arte sostenible, tecnologías verdes y emprendimientos innovadores que reflejan el talento y la biodiversidad de Bolívar.
Este año, la feria llega renovada con dos novedades que prometen atraer a grandes y pequeños:
• Show en vivo de cocina sostenible, donde chefs de la región demostrarán cómo los productos locales pueden transformarse en propuestas culinarias innovadoras.
• Feria Kids, un espacio en el que por medio de la educación ambiental sembraremos en niñas y niños la cultura sostenible y el emprendimiento responsable.
En esta edición, Cardique también entregará avales oficiales a 70 Negocios Verdes, un respaldo de confianza establecido en el Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030.
Dicho aval reconoce a quienes cumplen más del 51% de los criterios de sostenibilidad, clasificándolos en estado satisfactorio, avanzado o ideal, y otorgándoles el derecho de usar el logo oficial de Negocios Verdes en sus productos.
“Cada emprendimiento verde es un ejemplo de resistencia, innovación y amor por el territorio. La feria es el escenario donde estas historias cobran vida y se conectan con la sociedad”, señaló el director de Cardique, Ángelo Bacci.
La invitación está abierta para que cartageneros y visitantes asistan a Caribe Plaza y hagan parte de este encuentro donde la sostenibilidad se convierte en acción.