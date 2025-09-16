Más de 70 emprendedores estarán en IX Feria de Negocios Verdes 2025 de Cardique

Todo está listo para que este 19 y 20 de septiembre el Centro Comercial Caribe Plaza se convierta en el gran escenario de la IX Feria de Negocios Verdes 2025, organizada por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - Cardique.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante dos días, la ciudad será testigo de una amplia exposición de productos sostenibles y amigables con el medio ambiente, provenientes de más de 70 negocios del norte y centro de Bolívar. Una vitrina que reunirá agricultura responsable, moda ecológica, turismo comunitario, arte sostenible, tecnologías verdes y emprendimientos innovadores que reflejan el talento y la biodiversidad de Bolívar.

Este año, la feria llega renovada con dos novedades que prometen atraer a grandes y pequeños:

• Show en vivo de cocina sostenible, donde chefs de la región demostrarán cómo los productos locales pueden transformarse en propuestas culinarias innovadoras.

• Feria Kids, un espacio en el que por medio de la educación ambiental sembraremos en niñas y niños la cultura sostenible y el emprendimiento responsable.

En esta edición, Cardique también entregará avales oficiales a 70 Negocios Verdes, un respaldo de confianza establecido en el Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030.

Dicho aval reconoce a quienes cumplen más del 51% de los criterios de sostenibilidad, clasificándolos en estado satisfactorio, avanzado o ideal, y otorgándoles el derecho de usar el logo oficial de Negocios Verdes en sus productos.

“Cada emprendimiento verde es un ejemplo de resistencia, innovación y amor por el territorio. La feria es el escenario donde estas historias cobran vida y se conectan con la sociedad”, señaló el director de Cardique, Ángelo Bacci.

La invitación está abierta para que cartageneros y visitantes asistan a Caribe Plaza y hagan parte de este encuentro donde la sostenibilidad se convierte en acción.