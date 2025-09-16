Bayern Múnich vs. Chelsea por Champions League: prográmese acá para seguir el partidazo de Luis Díaz

¡Vuelven las emociones de las UEFA Champions League 2025/26! Este martes 16 de septiembre arrancará la fase de liga del campeonato más prestigioso a nivel de clubes de Europa, en el cual participarán los 36 mejores equipos del contienente, quienes van en busqueda de conseguir el título. El duelo que inagurará la instancia será PSV vs. Union Saint-Gilloise.

En esta edición de la Liga de Campeones son ocho los colombianos que harán parte del campeonato, ubicados en siete equipos distintos. Luis Díaz es uno de los candidatos favoritos para levantar la copa con el Bayern Múnich de Alemania.

Harry Kane y Luis Diaz / Getty Images / Stefan Matzke - sampics Ampliar

Cabe recordar que el París Saint-Germain fue el último campeón de la UEFA Champions Legaue 2024/25 luego de golear 5-0 al Inter de Milan en Allianz Arena, siendo este el pirmer título que consiguen del certamen.

Luis Díaz debutará en la Champions League con el Bayern Múnich

El guajiro de 28 años jugará el campeonato más prestigioso a nivel de clubes de Europa por primera vez con el Bayern Múnich, pues anteriormente lo hacia con el Liverpool de Inglaterra aunque no logró obtener ninguna copa.

Sin embargo, esta vez el colombiano llega como una de las figuras del equipo alemán y asimimo candidato favorito para ser campeón junto a su club. Desde que Lucho se incorporó al plantel de Vicent Kompany ha tenido un buen desempeño, pues ha disputado cinco partidos con los Bávaros, en donde suma cuatro goles, tres en Bundesliga y uno por la Supercopa de Alemania.

Le puede interesar: Alisson Becker se acuerda de Luis Díaz: “Lo echamos de menos”

Con el gran nivel que viene el delantero, tanto en la Selección Colombia como con el Bayern Múnich, ilusiona a los aficionados del equipo alemán con volver a ganar la UEFA Champions League, la cual no consiguen desde le edición del 2022.

Historial Bayern vs. Chelsea en Champions League

A lo largo de los últimos 20 años, alemanes e ingleses se han enfrentado en cinco instancias decisivas como cuartos de final, octavos y una final.

Cuartos de final

[2004/5] Chelsea 4-2 Bayern Múnich

[2004/5] Bayer Múnich 3-2 Chelsea

Final

[2011/12] Bayer Múnich 1-1 Chelsea

Octavos de final

[2019/20] Bayer Múnich 4-1 Chelsea

[2019/20] Chelsea 0-3 Bayern Múnich

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El partido entre el Bayern Múnich vs. Chelsea por la primera fecha de la UEFA Champions League se jugará este miercoles 17 de septiembre desde las 2:00 de la tarde en el estadio Allianz Arena de Alemania. Usted podrá disfrutar las emociones de este duelo a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.