“Las urgencias de los menores de edad deben atenderse”: Sec de salud de Manizales

Manizales

Ya son 470 desacatados que tiene la Nueva Eps en Manizales por peticiones relacionadas a la prestación del servicio de salud; así lo informó el secretario de Salud de Manizales, quien advirtió que pesar de la falta de atención especializada de los menores de edad en la ciudad el hospitalito y demás entidades deben garantizar los servicios vitales a esta población

David Gómez, secretario de salud, explicó que desde la entidad tienen como competencia vigilar y hacer supervisión a los procesos de salud en Manizales, pero no tienen las herramientas para solucionar la crisis de salud que está desencadenando la falta de pago de la Nueva Eps.

“La Nueva Eps tiene 470 desacatos ante los jueces y a nosotros que somos de inspección y vigilancia tampoco nos están atendiendo. Sí, nosotros interpusimos una acción popular en contra del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud y la nueva EPS”, dijo Gómez

El funcionario indicó que es tan crítica la situación que ya ni siquiera los fallos de los jueces son acatados y respetados en el sistema de salud, tanto es así que en la ciudad hay más de 470 desacatos relacionados con la falta de cumplimiento de esa entidad prestadora de salud. Gómez finalizó diciendo que a pesar de la falta de convenios si hay urgencias vitales con los menores de edad estos deben ser atendidos de inmediato en el Hospital Infantil de Manizales

La Secretaría de Salud de Manizales está a la espera de las decisiones tomadas por una juez relacionada con una acción popular que busca que por vía judicial que la Nueva Eps pague sus acreencias