La importante colaboración entre Ryan Castro y Nike, llega a Curazao

Nike by Ryan Castro llegó para quedarse. La reconocida marca deportiva fortalece su relación con el referente de la música urbana en Colombia. En los últimos días, se anunció la colaboración entre estas dos leyendas, fortaleciendo la cultura del género en muestra de la fuerza que proyecta este género musical en la moda.

Haciendo también un homenaje a Curazao, el lugar en el que creció musicalmente el artista y es procedente su madre. Esta isla del caribe es muy influyente en el nuevo álbum de Ryan, Sende, por lo que esta alianza trae al presente los recuerdos de sus raíces, esta propuesta es un hito muy especial es su carrera.

Esta cápsula exclusiva de Nike by Ryan Castro, trae consigo diseño originales estampados en prendas textiles, así como una serie de accesorios pensados para customizar productos Nike. Entre estos se encuentran cordones, sujetadores para cordones, pines y llaveros, todos con un fuerte componente narrativo y cultural.

Lea también: Nike inaugura una nueva tienda en la ciudad de Bogotá

“En Nike entendemos que la cultura urbana es una poderosa forma de expresión, y por eso trabajamos con artistas que, como Ryan Castro, están transformando el panorama musical y social en la región. Así como lo hemos hecho a nivel global con talentos como J Balvin, esta alianza con Ryan nos ha permitido conectar de manera auténtica con nuevas generaciones", afirmó Juan Carlos Galindo, CEO de Nike.

El reconocimiento de Ryan Castro es cada vez más en el mundo del reggaeton, es por esto que el CEO de Nike explicó en que está inspirada esta campaña “desde el desarrollo de producto personalizado —con elementos de su identidad como ‘Awoo’ y sus logos— hasta experiencias en vivo que generan un fuerte vínculo con los consumidores, seguimos apostando por estar a la vanguardia de las tendencias que definen el presente y el futuro del sportswear”.

Le podría interesar: Ryan Castro, portada de Rolling Stone en Español

El concierto más reciente de Ryan fue en la isla, siendo un éxito total, no solo por su impacto musical, sino también por la fuerza cultural de esta colaboración. Nike y Ryan Castro están liderando la conversación urbana en Latinoamérica, inspirando a nuevas generaciones a expresarse con libertad, orgullo y estilo.