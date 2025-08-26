Tendencias

Ryan Castro, portada de Rolling Stone en Español

Con la frase “la valentía de ayer, el éxito de hoy”, el cantante y compositor antioqueño Ryan Castro es la nueva portada de la revista estadounidense Rolling Stone en Español, reconocida por su enfoque en la música y la cultura.

El artista, conocido como “El Cantante del Ghetto”, nació en Bello, Antioquia, y desde muy joven mostró su talento en distintos géneros como el freestyle y el rap. Sus primeros escenarios fueron los autobuses, donde además de aportar al sustento de su familia, pudo experimentar con la música y reafirmar su pasión artística.

Hoy, Ryan Castro continúa consolidándose como una de las grandes figuras de la música urbana a nivel internacional. Con éxitos como “Jordan”, “Mujeriego”, “Quema” y “Monastery”, ha logrado posicionarse en los listados musicales y ganarse un lugar destacado en la industria global.

