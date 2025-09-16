Joven en moto falleció por accidente de tránsito entre el barrio Olaya y El Líbano
Según información conocida por Caracol Radio, el siniestro vial ocurrió en horas de la madrugada
Como John Bairo Cabarcas Díaz, fue identificada la víctima mortal de un accidente ocurrido entre los barrios Olaya y El Líbano, al suroriente de Cartagena.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Según información conocida por Caracol Radio, el finado se desplazaba sobre la 1:30 de la madrugada en una moto de placa VBF 63D, cuando cayó al pavimento y se lesionó en varias partes del cuerpo. Las heridas fueron tan severas que terminaron llevándolo al deceso.
Sobre los móviles exactos del siniestro vial hay dos hipótesis; una dice que John se habría enredado con una guaya y perdió el equilibrio de su motocicleta, y otra se relaciona con un segundo vehículo que habría participado en la trágica escena.
El hecho se encuentra en investigación.