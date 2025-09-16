Horóscopo de HOY, 16 de septiembre, del Profesor Salomón: Es día de menguar, limpiar y transformar

Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Tauro y Géminis, cuidado con las personas mentirosas y falsas. Imagen de fondo de Canva

La fecha de hoy, 16, es un día de gran poder, con cierta conexión con Dios que trae mucha bendición. Las personas nacidas en este día, son muy concretas, claras y que saben hacia donde van. Son personas de gran espiritualidad y confianza.

El número del día es el 2357, el color, es el azul, y la fruta, la uva.

Horóscopo del día 16 de septiembre

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Vendrán grandes cambios en su vida laboral, no se debe desesperar si algunas cosas no están saliendo como espera, debe ser paciente, pues las cosas llegan cuando es el momento indicado.

Número del día: 4894.

Recomendación: El ritual del trabajo y el agua direccionada de la sabiduría.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Todo lo que emprenda, haga o cambie, estará a su favor. Por tanto, debe reflexionar muy bien que quiere hacer, pues las cosas buenas están llegando a su vida.

Número del día: 0123.

Recomendación: El vencedor y la garrafa de la prosperidad.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Tiene que pensar como solucionar o fortalecer todo lo que tenga que ver con su aspecto emocional. Lo que resta de la semana tendrá grandes resultados en cuanto a lo económico, lo que traerá consigo mucha estabilidad

Número del día: 7028.

Recomendación: La crema de naranja.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Debe tomar con calma todas las situaciones que estarán llegando a su vida, debe ser muy paciente, pues a pesar las cosas no salgan como espera debe buscar alternativas. Tendrá una muy buena noticia económica en los próximos días.

Número del día: 7823.

Recomendación: La esfera de plata.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

En los próximos días llegarán personas nuevas a su vida que le enseñarán y lo guiarán. Está en una etapa de renovación donde todo lo malo quedará atrás.

Número del día: 2315.

Recomendación: El reventador y el incienso de chocolate.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es momento de que disfrute los resultados de todo lo que ha trabajado últimamente, pero debe tener mucho cuidado de la envidia, ahora que le llegarán bendiciones económicas, debe estar más protegido que antes.

Número del día: 0340.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad y el cinturón de Santa Marta.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Tiene que seguir adelante con todos los proyectos que tiene, pero debe saber llevarlos, con dinamismo, ganas y fortaleza para poder conquistar todo lo que desea. Esto es necesario para que pueda activar todas esas bendiciones que están en camino.

Número del día: 3850.

Recomendación: El agua direccionada de éxito y el cóctel de poder.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Próximamente, tendrá viajes o salidas que lo llevarán a conocer nuevos lugares. En sus días estará presente la estabilidad y si está esperando un nuevo trabajo o está buscando una nueva oportunidad, se le dará pronto y será de gran éxito.

Número del día: 2253.

Recomendación: El kit de suerte rápida y la liga del dólar.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Próximamente, tendrá mucha abundancia, se está convirtiendo en una máquina de hacer dinero. También se ha vuelto una fuente de apoyo e inspiración para los demás. Debe cuidar su salud y tener mucha paciencia, si las cosas no han salido como esperaba, pronto se solucionará.

Número del día: 2051.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tenga mucho cuidado, últimamente ha tenido muchos estímulos e inconvenientes con su trabajo y con su familia, pero recuerde que en la vida, hay veces que debe afrontar todas las situaciones que se le presentan para poder superarlas. Pronto le llegará un dinero que le hará todo más llevadero.

Número del día: 6823.

Recomendación: La salvia americana y la crema captando dinero.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Debe darle dirección a su vida y seguir luchando por todos los proyectos que tiene en mente. Prontamente, cambiará su vivienda, puede ser una reforma o un cambio de lugar.

Número del día: 1833.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

En su trabajo encontrará estabilidad, solo se fortalecerá o mejorará. Le llegará una gran suma de dinero prontamente para que pueda solucionar los inconvenientes que tiene poco a poco.

Número del día: 9263.

Recomendación: El ritual del trabajo y el velón lluvia de plata.

