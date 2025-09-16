Golpe contra estructura criminal en zona rural de Cáchira

Cúcuta

En una contundente operativo desarrollado en la vereda Bellavista del municipio de Cáchira, se logró la captura de dos presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y financiación de cultivos ilícitos.

En una acción articulada entre las diferentes especialidades de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y mediante diligencia de allanamiento y registro en un inmueble, lograron la captura de dos ciudadanos, quienes serían los presuntos responsables de múltiples actividades delictivas relacionadas con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de estupefacientes, así como la conservación o financiación de plantaciones ilícitas.

Además la incautación de armamento, marihuana y la erradicación de cultivos, golpeando de manera directa las finanzas ilegales de este grupo delincuencial.

Presuntamente, seg{un los investigadores estas personas estarían liderando una renta criminal que oscilaría entre los 150 y 200 millones de pesos mensuales, teniendo además injerencia en actividades delictivas en las zonas rurales de los municipios de La Esperanza y Cáchira.

Como resultado del operativo, los uniformados incautaron 1 escopeta, más de 600 gramos de marihuana y fueron destruidos 1.778 kilogramos de marihuana y 2.193 metros cuadrados de cultivos ilícitos erradicados.

“Esta operación representa un golpe importante a las finanzas criminales de estos grupos delincuenciales, disminuyendo su capacidad para la comisión de delitos conexos como el homicidio, las lesiones personales, el tráfico de estupefacientes y armas de fuego dijo el coronel Julián Monsalve comandante operativo encargado departamento de Policía Norte de Santander.