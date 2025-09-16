Gobierno alista la prórroga a la intervención de Famisanar

El Gobierno alista la resolución para extender la intervención a la EPS Famisanar, que en este 2025 cumple dos años con la medida administrativa.

La prórroga en esta situación deberá ser un trámite directo de la presidencia de la República, debido a que la superintendencia de salud, agotó sus facultades para extender las medidas de intervención, por lo que se espera la firma del presidente Gustavo Petro sobre este documento.

El argumento para prorrogar la intervención es que persisten las quejas por parte de los afiliados y también se sustenta el incumplimiento de estándares financieros.

En el último análisis de la situación de la EPS, y según datos de la Supersalud, se estableció que las quejas en Famisanar tras la intervención aumentaron un 41%, y además es una de las entidades promotoras de Salud que presenta los mayores niveles de Mora, con un total de 1.3 billones de pesos y el 80% vencido, muestran la dimensión del problema