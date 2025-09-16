Fundación DISCAR en el barrio Chiquinquirá recibirá apoyo de la Alcaldía de Cartagena

En un gesto de compromiso con la inclusión y el bienestar de la población con discapacidad, el alcalde Dumek Turbay visitó las instalaciones de la Fundación Discar, en el barrio Chiquinquirá, una organización que acoge a más de 400 personas en condición de discapacidad y movilidad reducida en Cartagena, para anunciar un importante respaldo económico y de infraestructura.

Durante su visita, el mandatario confirmó la entrega de capital semilla que permitirá fortalecer los programas de la fundación, así como la intervención de su sede, que en los últimos años ha sufrido el deterioro de su infraestructura por las condiciones climáticas y el abandono de administraciones anteriores.

“Esta es la gente que vale la pena en nuestra ciudad. Personas que, a pesar de su movilidad reducida, no se detienen, no dejan de pensar en quienes necesitan una mano de ayuda y se la brindan”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y además dijo, “este es el cartagenero que hay que apoyar, darle todas las condiciones de trabajo y, por supuesto, un espacio digno. Desde el gobierno los vamos a respaldar para que tengan todas las facilidades aquí en su fundación”.

La Fundación Discar se ha convertido en un ejemplo de superación y servicio, ofreciendo a sus integrantes actividades de reparación de sillas de ruedas, trabajos de pintura, soldadura y la construcción de sillas con materiales reciclables, iniciativas que no solo mejoran la calidad de vida de sus beneficiarios, sino que también promueven la autosuficiencia y el trabajo en equipo.

Además, la Fundación Discar se dedica a proporcionar ayudas técnicas como sillas de ruedas, muletas y caminadores a personas con discapacidad que no tienen recursos para acceder a ellas; transformando sus vidas al brindarles independencia y dignidad. Fundada por Javier Barragán Bello tras un accidente que lo dejó en silla de ruedas, la fundación repara y entrega estas ayudas, beneficiando a cientos de personas y enfrentando la falta de recursos para seguir ayudando a la comunidad.

El alcalde anunció que, como parte del apoyo a la Fundación Discar y a las personas con movilidad reducida que requieran mejorar sus condiciones de transporte, el Distrito asumirá los costos de los arreglos y mantenimiento de las sillas de ruedas.

Esto incluye el cambio de llantas, pintura, rodamiento y cualquier reparación necesaria. Este acuerdo, establecido entre la Fundación Discar y el Distrito, busca beneficiar a toda la población con movilidad reducida en Cartagena, garantizando que puedan contar con equipos en óptimas condiciones y una mejor calidad de vida.

Mejoramiento integral de la infraestructura de la Fundación DISCAR

El alcalde anunció la intervención y mejoramiento de la sede de la Fundación Discar, ubicada detrás de la Casa de Justicia de Chiquinquirá y de propiedad del Distrito. La edificación presenta afectaciones en el cielo raso y el techo, deteriorados por las fuertes lluvias de años anteriores, así como en su batería de baños y zonas de trabajo.

El proyecto contempla la renovación completa del techo, la adecuación de los espacios destinados al arreglo y mantenimiento de sillas de ruedas, la implementación de nuevos equipos de trabajo y la creación de áreas de esparcimiento y socialización para los usuarios y visitantes de la fundación, garantizando condiciones dignas y seguras para el desarrollo de sus actividades.