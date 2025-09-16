Exige respeto por Puerto Boyacá por bloqueo en la Autopista del Magdalena Medio

El exrepresentante a la Cámara y líder boyacense Jaime Raúl Salamanca, respaldó el llamado de la comunidad de Puerto Boyacá frente al incumplimiento de los acuerdos pactados con la ANI, el Ministerio de Transporte y la ANLA sobre el trazado de la Autopista del Magdalena Medio.

Salamanca advirtió que la protesta que mantiene bloqueada la vía en el sector dos y medio desde el 15 de septiembre es la consecuencia de la falta de respuestas claras del Gobierno Nacional. «No se puede jugar con la palabra empeñada, los compromisos con las comunidades deben cumplirse. Puerto Boyacá exige respeto y soluciones, no dilaciones», afirmó el dirigente.

El bloqueo afecta un corredor estratégico para la movilidad de carga y pasajeros entre el centro del país, el Magdalena Medio y la Costa Caribe, y ha encendido las alarmas sobre las repercusiones económicas del cierre. Salamanca insistió en que el Gobierno debe garantizar que la infraestructura proyectada no margine a los centros poblados ni ponga en riesgo los ingresos de comerciantes y familias.

En su declaración, hizo un llamado directo a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director de la ANI, Óscar Javier Torres, para que actúen con celeridad y restituyan la confianza con la comunidad de Puerto Boyacá.