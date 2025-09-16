El barrismo en Cúcuta, entre la estigmatización y el trabajo social

Cúcuta.

El alcalde de Cúcuta publicó un video en el que hizo fuertes señalamientos sobre la relación entre el barrismo, el consumo de drogas y las bandas criminales en la ciudad.

Aunque precisó que no todos los integrantes de las barras están vinculados con estas dinámicas, el mensaje generó preocupación entre madres cucuteñas y dentro del mismo movimiento barrista, que se sintió señalado por las palabras del mandatario.

En medio de la polémica, el sacerdote anglicano Pablo Maldonado, quien desde hace varios años acompaña a jóvenes de diferentes barras en procesos de formación y convivencia, salió en defensa del barrismo social.

En entrevista con Caracol Radio, aseguró que el barrismo no puede limitarse a los hechos de violencia, pues también representa identidad, pasión y trabajo comunitario.

“El barrismo es alegría, paz, convivencia. En Cúcuta se han hecho actividades sociales, acompañamiento a la niñez, banderazos y charlas en colegios sobre valores y fútbol en paz. Hay que distinguir lo que es realmente el barrismo de lo que no lo es”, dijo.

Maldonado recordó que en la ciudad se han impulsado iniciativas que han permitido vincular a los barristas en procesos de prevención y en campañas con comunidades vulnerables.

“Hay muchachos que se organizan para podar árboles, hacer brigadas comunitarias o llevar mercados a familias. Esas son expresiones de barrismo social que no se conocen lo suficiente”, afirmó.

El sacerdote también llamó la atención sobre la diversidad que existe dentro de las barras, en las que conviven jóvenes de distintos perfiles sociales y profesionales.

“Entre los barristas hay odontólogos, ingenieros, domiciliarios, técnicos y estudiantes. Son personas con talentos y virtudes que también aportan a la ciudad”, agregó.

Frente a la alerta por la posible influencia de estructuras ilegales en estos grupos, Maldonado insistió en que la clave está en fortalecer los procesos positivos y en no generalizar.

“El reto de un joven es saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Si algo no conviene, hay que apartarse. En Cúcuta hemos visto que es posible hacer barrismo social y caminar por el camino de la verdad”, puntualizó.