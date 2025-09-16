Duitama abre matrículas en 14 instituciones oficiales

La secretaria de Educación, Marinela Camargo, explicó que actualmente la ciudad cuenta con 15.230 estudiantes matriculados, pese a que la capacidad instalada alcanza los 25 mil. Hace una década, recordó, la cifra superaba ese número y obligaba a contratar con colegios privados, pero la disminución de la población escolar ha cambiado el panorama. “Hace 10 o 15 años teníamos cerca de 25 mil estudiantes en el sector oficial; hoy la matrícula es de 15.230, lo que demuestra que aún tenemos una buena oferta para la comunidad”, precisó.

Camargo destacó que todas las instituciones ofrecen una alta calidad educativa, y llamó a los padres a no concentrarse solo en las de mayor tradición. “No debemos mirar únicamente el nombre de dos o tres colegios, todas las 14 instituciones de Duitama ofrecen una educación de calidad”, subrayó. La funcionaria mencionó colegios técnicos como el Simón Bolívar y el Francisco de Paula, que cuentan con modernas instalaciones y especialidades deportivas, mecánicas y electrónicas, además de otras instituciones con programas en arquitectura, agroindustria y ciencias.

Las familias interesadas pueden consultar directamente con los rectores o acudir a la Secretaría de Educación de Duitama, donde se brinda atención personalizada sobre disponibilidad de cupos. La funcionaria reiteró la importancia de no dejar el proceso para última hora y de aprovechar la variada oferta que tienen las instituciones oficiales del municipio.