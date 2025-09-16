Duitama abre matrículas en 14 instituciones oficiales
Duitama abrió el proceso de matriculas para 14 instituciones educativas oficiales, de las cuales siete, ofrecen formación técnica y siete agroindustrial o académica. Aunque el formulario no garantiza cupo, constituye un requisito indispensable en el proceso que dependerá de la disponibilidad en cada sede.
La secretaria de Educación, Marinela Camargo, explicó que actualmente la ciudad cuenta con 15.230 estudiantes matriculados, pese a que la capacidad instalada alcanza los 25 mil. Hace una década, recordó, la cifra superaba ese número y obligaba a contratar con colegios privados, pero la disminución de la población escolar ha cambiado el panorama. “Hace 10 o 15 años teníamos cerca de 25 mil estudiantes en el sector oficial; hoy la matrícula es de 15.230, lo que demuestra que aún tenemos una buena oferta para la comunidad”, precisó.
Camargo destacó que todas las instituciones ofrecen una alta calidad educativa, y llamó a los padres a no concentrarse solo en las de mayor tradición. “No debemos mirar únicamente el nombre de dos o tres colegios, todas las 14 instituciones de Duitama ofrecen una educación de calidad”, subrayó. La funcionaria mencionó colegios técnicos como el Simón Bolívar y el Francisco de Paula, que cuentan con modernas instalaciones y especialidades deportivas, mecánicas y electrónicas, además de otras instituciones con programas en arquitectura, agroindustria y ciencias.
Las familias interesadas pueden consultar directamente con los rectores o acudir a la Secretaría de Educación de Duitama, donde se brinda atención personalizada sobre disponibilidad de cupos. La funcionaria reiteró la importancia de no dejar el proceso para última hora y de aprovechar la variada oferta que tienen las instituciones oficiales del municipio.