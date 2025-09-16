Daika Pirela Barrios: 15 años de excelencia en la radiología por ultrasonido

Desde los consultorios rurales del estado Zulia, en Venezuela hasta las certificaciones más exigentes del sistema médico estadounidense, la Dra. Daika Pirela Barrios ha construido una carrera marcada por la constancia, la excelencia técnica y el compromiso humano. Con más de quince años de experiencia en el campo de la radiología, se ha especializado en diagnóstico por ultrasonido, un área en la que no solo ha acumulado una sólida práctica clínica, sino también un nivel de formación académica y certificación internacional que la coloca en un lugar destacado en el continente.

Su carrera comenzó tras graduarse como Médico Cirujano en la Universidad del Zulia en 2004. Desde entonces, se desempeñó en diversos centros de atención primaria, incluyendo el Hospital de Cabimas y el Ambulatorio Curazaito, donde además asumió funciones de dirección. Estas experiencias tempranas le permitieron enfrentarse a todo tipo de patologías y contextos sociales, desde áreas urbanas hasta comunidades vulnerables, desarrollando así una visión integral del ejercicio médico basada tanto en el conocimiento técnico como en la sensibilidad hacia el paciente.

En 2009, Daika Pirela inició su formación como Médico Radiólogo en el Hospital Universitario de Maracaibo. Tres años más tarde, ya como especialista, se integró al equipo de la Torre Promotora Paraíso en Maracaibo, donde desde 2012 ha realizado estudios diagnósticos e intervencionistas guiados por ultrasonido. En paralelo, desde el año 2020, forma parte del equipo del Centro de Investigaciones Endocrinas y Metabólicas Dr. Félix Gómez (FUNDACIEM), institución en la que participa de forma activa en jornadas científicas y diagnósticas en diversas especialidades médicas como ginecología, urología, gastroenterología y traumatología.

Uno de los pilares fundamentales de su trayectoria ha sido su formación continua, especialmente en el área del ultrasonido médico. Entre 2010 y 2011 cursó una serie de especializaciones en la Escuela de Ultrasonido Dr. Luis Soto Pirela, centro afiliado al Jefferson Ultrasound Research and Education Institute (JUREI) de Filadelfia, donde se entrenó en aplicaciones avanzadas como ultrasonido ginecológico, obstétrico, pediátrico, osteomuscular y doppler vascular. Esta base académica fue reforzada con un enfoque constante en la actualización científica y tecnológica.

El paso de la Dra. Pirela por los Estados Unidos marcó un hito en su carrera. En 2022 y 2023 obtuvo tres de las certificaciones más importantes en el área del ultrasonido: el examen SPI del American Registry for Diagnostic Medical Sonography (ARDMS), la certificación en física del ultrasonido por la Society of Diagnostic Medical Sonography (SDMS), y el examen de Abdomen otorgado por la Alliance for Physician Certification & Advancement (APCA). Estas credenciales avalan no solo su dominio técnico, sino también su alineación con los estándares internacionales más rigurosos en cuanto a calidad, ética y precisión diagnóstica.

Su compromiso con la formación no se ha limitado a lo técnico. La Dra. Pirela también ha trabajado en mejorar sus capacidades comunicacionales, especialmente con el aprendizaje del inglés, idioma que domina a nivel técnico y conversacional tras estudios realizados en la American University – Aston. Este manejo bilingüe le ha permitido participar más activamente en comunidades científicas internacionales y mantenerse al día con las publicaciones y protocolos globales del área médica.

La experiencia acumulada por Daika Pirela se ha traducido no solo en un ejercicio profesional impecable, sino también en una vocación académica y social. A lo largo de su carrera ha sido parte activa de jornadas científicas orientadas a la formación de colegas y al perfeccionamiento de prácticas diagnósticas. Además, ha sido miembro de importantes asociaciones profesionales como la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Medicina (AVUM), el Colegio de Médicos del Estado Zulia (COMEZU), y las entidades certificadoras estadounidenses ARDMS y APCA.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La historia profesional de la Dra. Daika Pirela Barrios es un ejemplo de lo que ocurre cuando la dedicación y la pasión se encuentran con la preparación rigurosa. Su enfoque clínico de precisión, su capacidad para combinar tecnología y humanidad, y su constante superación académica hacen de ella una referencia en la radiología por ultrasonido. En un contexto donde la medicina demanda cada vez mayor especialización y estándares de calidad internacionales, su trayectoria demuestra que es posible alcanzar la excelencia desde Venezuela, con trabajo serio, visión global y una profunda ética de servicio.