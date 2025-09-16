¿Cuál es la carretera alterna en Caldas por los cierres nocturnos que hay en el Alto de la Línea?

Manizales

Entre el kilómetro 22 y 23, en sentido Calarcá (Quindío) - Cajamarca (Tolima), hay cierres entre las 11 de la noche y 6 de la mañana por los trabajos que ejecuta el consorcio vial con el objetivo de fortalecer la estabilización estructural de uno de los túneles.

La capitán Juanita Padilla, jefe de la Dirección de tránsito y transporte del Tolima, explica que hacen controles por los trancones que se presentan cerca al Alto de la Línea, por lo que recomiendan a los conductores de vehículos livianos y particulares tomar la ruta alterna Mariquita - Fresno - Manizales y viceversa.

“El mantenimiento es en la carretera y en los túneles. El cierre es de una hora y el paso vehicular también de una hora y será controlado para descongestionar el tránsito en la vía que conduce del Quindío al Tolima. La intervención será por unos días, no por todo el mes”. La Jefe de la Dirección de Tránsito y transporte explica que el tráfico pesado no circulará, en su mayoría, por el Alto de Letras - Manizales.

“Cada vehículo de carga tiene su trazabilidad de ruta en que les indican por donde transitar, si se desvían, no lo pueden hacer, al igual que los vehículos de servicio público. Para cambiar el camino deben solicitar al Ministerio de Transporte una autorización bajo resolución por estos días de mantenimiento que hay en el Alto de la Línea, para desplazarse hacia el suroccidente o centro del país. Los conductores de carros particulares o liviano pueden hacerlo por la carretera Mariquita - Fresno - Alto de Letras - Manizales o viceversa”.

El cierre nocturno será hasta el próximo martes 23 de septiembre.