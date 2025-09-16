Crece las alarmas por secuestros en Norte de Santander

Crece el secuestro en Norte de Santander / Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

Cúcuta

Organizaciones sociales en Norte de Santander reclamaron a las autoridades en la región mayor compromiso para frenar el flagelo del secuestro que viene azotando diversos sectores sociales.

Desde diferentes movimientos se ha expresado la preocupación por este delito que crece, no distingue clase social y que ha provocado el aumento en zonas como la Provincia de Ocaña y el Catatumbo.

“Nos preocupa que se estén presentando situaciones como esta, casi que a diario recibimos reporte de personas privadas de la liberta, victimas de actores armados en la zona norte del departamento” dijo uno de los voceros de una de las agremiaciones defensoras de derechos humanos.

Otro dijo “lamentablemente el secuestro esta golpeando a toda la sociedad civil, las cifras son escandalosas, en Cúcuta, la Provincia de Ocaña y el Catatumbo, donde se ha venido registrando este fenómeno de manera descontrolada. Siempre nos preguntamos, cual es la respuesta de las autoridades”.

Se estima que en esta zona del país más de 83 personas han sido secuestradas en los últimos años, por organizaciones al margen de la ley, bandas trasnacionales y organizaciones delincuenciales.