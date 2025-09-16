Conductores recibieron charlas sobre comportamientos seguros en vías de Bolívar
La actividad se cumplió en jurisdicción de Calamar
En una jornada pedagógica realizada en el puesto de prevención vial de Calamar, la Policía Nacional de Colombia, a través de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, se reunió con peatones, ciclistas y motociclistas para promover la seguridad vial.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
El mensaje central de la jornada fue: “Anda seguro, tu familia te espera”. Alrededor de 100 ciudadanos recibieron recomendaciones sobre comportamientos seguros en la vía.
A los peatones se les recordó la importancia de cruzar en las esquinas, respetar los semáforos, no distraerse con el celular y usar prendas claras en las horas de la noche. A los conductores se les insistió en reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito, no conducir bajo efectos del alcohol y mantener el uso del casco y el cinturón de seguridad.
La actividad cerró con un mensaje dirigido a todos los asistentes: detrás de cada norma de tránsito cumplida está la posibilidad de regresar con vida al hogar.
El coronel Alejandro Reyes Ramírez manifestó: “La Policía Nacional en el departamento de Bolívar continuará desarrollando actividades preventivas, operativas y de investigación judicial en el marco de la estrategia institucional “Seguros, Cercanos y Presentes”, reafirmando el compromiso de trabajar junto a la ciudadanía por la convivencia y la seguridad en la región”.
Se espera que esta jornada tenga un impacto significativo en la comunidad, fomentando una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad vial y promoviendo comportamientos más seguros en las vías. La iniciativa se alinea con los objetivos a largo plazo de reducir los accidentes de tráfico y proteger la vida de todos los ciudadanos en el departamento de Bolívar.
Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso de trabajar junto a la comunidad para construir un entorno más seguro y proteger la vida de todos los bolivarenses.