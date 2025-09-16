Conductores recibieron charlas sobre comportamientos seguros en vías de Bolívar

En una jornada pedagógica realizada en el puesto de prevención vial de Calamar, la Policía Nacional de Colombia, a través de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, se reunió con peatones, ciclistas y motociclistas para promover la seguridad vial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El mensaje central de la jornada fue: “Anda seguro, tu familia te espera”. Alrededor de 100 ciudadanos recibieron recomendaciones sobre comportamientos seguros en la vía.

A los peatones se les recordó la importancia de cruzar en las esquinas, respetar los semáforos, no distraerse con el celular y usar prendas claras en las horas de la noche. A los conductores se les insistió en reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito, no conducir bajo efectos del alcohol y mantener el uso del casco y el cinturón de seguridad.

La actividad cerró con un mensaje dirigido a todos los asistentes: detrás de cada norma de tránsito cumplida está la posibilidad de regresar con vida al hogar.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez manifestó: “La Policía Nacional en el departamento de Bolívar continuará desarrollando actividades preventivas, operativas y de investigación judicial en el marco de la estrategia institucional “Seguros, Cercanos y Presentes”, reafirmando el compromiso de trabajar junto a la ciudadanía por la convivencia y la seguridad en la región”.

Se espera que esta jornada tenga un impacto significativo en la comunidad, fomentando una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad vial y promoviendo comportamientos más seguros en las vías. La iniciativa se alinea con los objetivos a largo plazo de reducir los accidentes de tráfico y proteger la vida de todos los ciudadanos en el departamento de Bolívar.

Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso de trabajar junto a la comunidad para construir un entorno más seguro y proteger la vida de todos los bolivarenses.