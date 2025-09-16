Campesino fue secuestrado en zona rural de El Tarra, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un campesino identificado como Alexis Suárez fue secuestrado en el corregimiento de Filo El Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra, Norte de Santander.

El hecho ocurrió cuando el hombre se desplazaba desde la vereda Versalles hacia el municipio de Tibú, con destino final a Salazar de las Palmas, donde residen sus padres.

La Asociación Nacional de Víctimas rechazó lo sucedido y exigió al grupo armado que lo retiene respetar su vida y devolverlo en libertad.

“Hacemos un llamado a que se le respete la vida y que lo dejen en libertad lo más pronto posible”, manifestó Olguín Mayorga, presidente de la organización.

El líder también solicitó a las autoridades locales, departamentales y nacionales reforzar la seguridad en esta región del Catatumbo, donde la población civil reclama condiciones para poder transitar sin temor a hechos como este.