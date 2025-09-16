Bomberos atendieron incendio estructural en el edificio del Banco de la República de Ibagué

Incendio en el edificio del Banco de la República de Ibagué

Ibagué

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué atendió en la noche del lunes 15 de septiembre un incendio estructural que se registró en el edificio del Banco de la República, ubicado en la calle 11 con carrera Tercera.

“Unidades bomberiles de las estaciones Centro y Sur, acudieron de forma inmediata al lugar de la emergencia, que se presentó en el piso séptimo de la edificación”, indicó Jean Pineda, director de Bomberos de Ibagué.

Pineda dijo que en el séptimo piso del edificio del Banco de la República de Ibagué funcionan las oficinas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y en el cuarto había computadores y un servidor.

“Es de resaltar que la emergencia fue controlada haciendo uso de la red contra incendios y con la reacción oportuna de los organismos de socorro”, dijo Pineda a Caracol Radio.

Dato: es importante recordar las líneas 119 y 123 para reportar cualquier situación que requiera la ayuda inmediata de los Bomberos Oficiales de Ibagué.