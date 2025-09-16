Así se están confeccionando las listas a Cámara de Representantes en el Tolima

Tolima

Por su densidad poblacional el departamento del Tolima elige seis integrantes para la Cámara de Representantes, por ese motivo hoy los diferentes partidos políticos están en las conversaciones y sellando pactos para la confección de las listas que se presentarán a sus electores el próximo 8 de marzo del 2026.

Dichas listas deben tener seis integrantes de los cuales dos cupos están reservados para las mujeres y por ese motivo los diferentes líderes de las colectividades en el departamento deben organizar una lista que tenga voceros de las diferentes zonas del departamento de manera que pueda tener una representación regional y la oportunidad de cosechar votos en distintos puntos del Tolima.

En medio de esa matemática electoral, los diferentes partidos ya comenzaron a mostrar sus cartas de cara al próximo proceso electoral.

El primer partido en presentar los integrantes de su lista es el Conservador, quien a través del senador Oscar Barreto Quiroga y jefe máximo de esa organización manifestó que la lista estará conformada por:

Delcy Isaza, actual representante.

Gerardo Yepes, actual representante

Alejandro Martínez, actual representante

Linda Perdomo

Adriana Avilés

Guillermo Ignacio Alvira

Ricardo Orozco, presidente del directorio Conservador del Tolima Ampliar

Dicha lista quedó ratificada en la más reciente sesión del Directorio Departamental del Tolima que votó en forma unánime por esta lista amparados en el artículo 123 de los Estatutos del Partido.

Hasta el momento, no se tiene claridad frente al cupo que estaba solicitando en esta lista el exrepresentante a la Cámara, José Elver Hernández, conocido como ‘Choco’, sin embargo todo parece indicar que deberá buscar el respaldo de otra organización política.

¿Qué pasa con los sectores alternativos?

La congresista Martha Alfonso representa el departamento del Tolima Ampliar

Otro de los partidos que presentó sus fichas, son los sectores alternativos y de izquierda quienes anunciaron como cabezas visibles a:

Martha Alfonso, actual representante

Renzo García, exdiputado del Tolima

Marco Emilio Hincapié Jr., exdiputado del Tolima

Cristhian Acosta del sector de la Unión Patriótica

Así va el Partido de la U

Andrés Hurtado y Carolina Hurtado Ampliar

Por su parte, el partido de la U bajo la coordinación departamental del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, tiene hasta el momento confirmados tres aspirantes, son ellos:

Carolina Hurtado, exalcaldesa de Lérida

Julio Roberto Vargas, exalcalde de Cajamarca

Carlos Ñustes, ex diputado del Tolima

Existe hoy una gran incertidumbre frente al futuro político del excongresista y excoordinador del partido de la U en el Tolima, Jaime Armando Yepes, quien no hay claridad sobre si jugará en esa colectividad o preferirá impulsar otra colectividad en la región.

Cambio Radical y Mira se unen de cara a la campaña a Congreso

Juan Guillermo Beltrán Ampliar

Es un hecho la alianza del Partido Cambio Radical con el Partido Mira, por lo que presentarán una lista unida a Cámara de Representantes. La mista estará encabezada por el actual diputado y coordinador de Cambio Radical, Juan Guillermo Beltrán Amórtegui, también estará la ficha del MIRA, Pilar Giraldo, asimismo estará en ese listado la exsecretaria de desarrollo económico de Ibagué y exdirectora de Fenalco Tolima, Alba Lucía García.

Por los lados de Cambio Radical también se prevé el regreso del grupo político que lidera el excongresista Emilio Martínez Rosales.

¿Centro Democrático y partido Liberal en aprietos?

Carlos Edward Osorio, representante a la cámara por el Tolima Ampliar

Por los lados del uribismo con su partido Centro Democrático se tiene la claridad que el actual representante Carlos Edward Osorio buscaría repetir curul. La lista también estaría integrada por el actual diputado, Felipe Ferro. También se conoció que esta lista estará integrada por el exalcalde de Espinal, Juan Carlos Tamayo. Por ahora, no se conocen los nombre de otros integrantes de la lista.

¿Y el Trapo Rojo?

Representante a la Cámara, Olga Beatriz González Ampliar

En el escenario del partido Liberal, tras la renuncia del exsenador Mauricio Jaramillo Martínez, generó un cisma en la colectividad donde un grupo significativo de líderes decidieron marginarse junto a él. Hoy las banderas quedaron en manos de la actual representante a la Cámara, Olga Beatriz González.

La conformación de esta lista no ha sido fácil. Suenan para integrarla el exalcalde de Melgar, Gentil Gómez Oliveros; el exalcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade y probablemente otros nombres como Jhon Freddy García y Yeison Pava.