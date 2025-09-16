Asamblea de Boyacá inicia extras y aclara caso de tutela en Cuitiva

Tunja

El presidente de la Asamblea de Boyacá, John Alexander López, anunció que, durante las sesiones extraordinarias que comenzaron esta semana se debatirán varios proyector de ordenanza de interés común departamental; sin embargo, el diputado también se refirió al fallo de la tutela interpuesta por el personero de Cuitiva, aclarando que no existe aún un incidente de desacato y que la corporación ha cumplido con los requerimientos del juzgado.

«… Hemos sido requeridos dos veces por el juzgado de Cuitiba. Previo al inicio del incidente de desacato, ahí nosotros lo que le pedimos en la última contestación al juzgado fue que modulara el sentido de la sentencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la tutela es una orden perentoria inmediata de carácter constitucional, pues así mismo dentro de la constitución y en la ley se establece normativamente cuándo nosotros sesionamos…»

López explicó que la Asamblea ha solicitado al juez modular el alcance de la sentencia, pues si bien la tutela es de cumplimiento inmediato, la Constitución y la ley establecen de manera precisa los periodos en que el ente puede sesionar. En ese sentido, recordó que el próximo 1 de octubre iniciará el periodo ordinario en el cual se podrá dar trámite al tema, salvo que en segunda instancia se imparta una orden diferente. Mientras tanto, el presidente insistió en que no hay urgencia manifiesta y que cualquier ciudadano, incluido el personero, podrá intervenir en las sesiones conforme a la normativa vigente.