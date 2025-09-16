Aprobado el Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca por $1.9 billones

Cundinamarca

La Asamblea Departamental de Cundinamarca aprobó la ordenanza que crea el nuevo Plan Departamental de Aguas (PDA), el cual destina más de $1,9 billones en recursos departamentales y cerca de $620.000 millones de cofinanciación municipal para proyectos de abastecimiento hídrico y tratamiento de aguas residuales.

El Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey destacó la importancia de esta decisión y el impactó que tendrá para las generaciones futuras en el departamento.

“Este esfuerzo asegura el derecho al agua para las próximas generaciones y nos prepara para enfrentar juntos los desafíos del cambio climático. Agradezco a los diputados de la Asamblea de Cundinamarca que hicieron viable este esquema de esfuerzos compartidos para garantizar una mejor prestación de estos servicios”, afirmó el Gobernador.

El nuevo PDA tendrá vigencia de 20 años y financiará proyectos que reduzcan la contaminación de las fuentes hídricas, modernicen los sistemas de acueducto y alcantarillado, y garanticen la continuidad y calidad del servicio.