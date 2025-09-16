Absuelven a Guillermo Espinosa, expresidente de CCI, por el sonado caso de Velotax

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el abogado, Antonio París, defensor del expresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, reveló que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué en fallo de primera instancia decidió absolver de todos los cargos a Guillermo Espinosa por el sonado caso de la Cooperativa Velotax.

Desde el año 2021 un juez le había imputado el cargo de prevaricato por omisión por la presuntas irregularidades que se habrían dado al momento de la inscripción de unas actas del Consejo de Administración de la cooperativa en la puja por el poder que tenía en su momento el desaparecido Pedro Pablo Contreras, lo que según algunos afiliados había permitido casos de corrupción al interior de Velotax.

“Fue llamado a juicio por el delito de prevaricato por omisión en donde quedó demostrado que en gracias de discusión en dos de los procedimientos hubo alguna demora en la Cámara de Comercio para resolver algún recurso de reposición frente a una inscripción y conceder el recurso de apelación frente al superior, dentro de su función no tenía injerencia”, dijo París.

El jurista resaltó que dentro de la función de Espinosa como presidente, no tenía injerencia en el punto de resolver los recursos de reposición “Fue absuelto de todos los cargos, obviamente la Fiscalía General de la Nación y la representación de víctimas interpusieron el recurso de apelación”.

Finalmente, recalcó que el juez hizo un estudio exhaustivo del caso que le permitió tener los elementos jurídicos suficientes para tomar la decisión que permitirá que en una segunda instancia el Tribunal Superior de Ibagué Sala Penal confirme la absolución.