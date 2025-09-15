Tragedia en Mosquera, Cundinamarca: menor fue asesinada por la expareja sentimental de su madre

Menor de 9 años fue asesinada por la expareja de su madre en Mosquera, Cundinamarca. Foto: Redes Sociales/EFE/Ernesto Guzmán

El municipio de Mosquera en Cundinamarca amaneció el domingo 14 de agosto con una trágica noticia. En el barrio El Recodo, se presentó una pelea entre una expareja sentimental que terminó en una tragedia.

Los vecinos del sector escucharon gritos que provenían de una vivienda, por lo que llamaron a las autoridades para alertar la situación.

Según versiones preliminares, la pelea entre la pareja habría ocurrido por celos. Pero este hombre, habría atacado con un arma cortopunzante a la hija de su expareja, a quien apuñaló en reiteradas ocasiones.

Cuando llegaron las autoridades al lugar de los hechos, este hombre intentó quitarse la vida con la misma arma con la que atacó a la pequeña de 9 años.

“Al arribar, se encontraron con una persona de 33 años, quien al percatarse de la presencia policial, se autolesionó con un arma cortopunzante. Esta persona fue trasladada a un centro médico de Facatativá. En el mismo sentido, se pudo conocer que la persona en mención habría sido el presunto responsable del asesinato con la misma arma de una menor de nueve años”, informó el Teniente Coronel Raúl Torres.

Aunque el hombre y la menor fueron trasladados al Hospital San Rafael del municipio de Facatativá, la niña murió debido a la gravedad de las heridas, mientras el atacante se encuentra bajo pronóstico reservado en el centro médico.