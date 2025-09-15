Sicarios asesinaron a ‘Roberto Esperanza’ dentro de una discoteca en Cartagena

Cartagena

Momentos de pánico se vivieron dentro de la discoteca Patio Bahía del barrio La Esperanza, en Cartagena, cuando un sicario ingresó al establecimiento para acabar con la vida de Roberto Luis Pájaro Álvarez, de 36 años.

La Policía Metropolitana confirmó que el sujeto desconocido sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos a ‘Roberto Esperanza’, como era conocido en el sector. De inmediato, algunas personas que se encontraban en la discoteca lo trasladaron a un centro asistencial donde se confirmó su deceso.

El occiso presentaba tres anotaciones judiciales por los delitos de hurto por medios informáticos (2021), violación de datos personales (2022) y estafa (2023).

‘Roberto Esperanza’ era el propietario de la discoteca Patio Bahía. Era muy conocido en el gremio de la champeta por ser organizador de eventos y presentar a djs de este género musical.

La inspección técnica fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.