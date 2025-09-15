¿Quién dio la orden de que las entidades del gobierno difundieran mensajes contra las EPS en redes?

Este fin de semana los colombianos fueron sorprendidos cuando las redes sociales de las distintas entidades de Gobierno se llenaron de mensajes en las que se acusaba a las EPS de haber robado durante décadas los recursos de la salud y de ser las responsables de la crisis en la atención médica. Estos mensajes, que fueron publicados en las distintas cuentas de las entidades públicas y replicados entre ellas, fueron acompañados además de videos de apartes de alocuciones del presidente Gustavo Petro en las que se afirmaba que los dueños de las distintas EPS habían saqueado los recursos de la salud.

La andanada de mensajes dejó perplejos a los usuarios de redes, pues hasta el día de hoy estas cuentas públicas han sido utilizadas para la difusión de asuntos limitados a la función de cada una de las entidades.

La idea de llenar con estos mensajes las redes de entidades públicas, incluso las de carácter técnico como el Servicio Geológico Colombiano, Parques Nacionales o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, fue del nuevo estratega de comunicaciones de Palacio de Nariño: Germán Trejo.

Este consultor político mexicano-estadounidense, ha trabajado como estratega de comunicación y asesor en campañas electorales en Estados Unidos y América Latina. Apareció en la escena política nacional hace una semana, cuando fue parte de la reunión que el presidente Petro hizo con sus equipos de prensa y en la que pidió radicalizar el mensaje.

En la tarde de este sábado, el grupo de Whatsapp que reúne a los community managers de las distintas entidades del Estado recibieron distintas piezas digitales con el mencionado mensaje contra las EPS. Desde un número telefónico con indicativo de Ecuador, una persona identificada como Abigail Prada compartió una parrilla de contenidos con piezas gráficas y el mensaje: “Por favor, todas las entidades publicar estas piezas. Sin excepción”.

Los encargados de manejar las redes sociales de las entidades públicas no tuvieron más opción que obedecer la orden dada desde el equipo de comunicaciones de Palacio de Nariño.

Consultado sobre esta estrategia, Augusto Cubides, secretario para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República de Colombia, aseguró que esta estrategia efectivamente es resultado de la reunión sostenida en Palacio hace una semana, pero que de ninguna manera se trata de radicalizar el lenguaje, sino de “mostrar los logros de gobierno”. En su opinión, no existe ningún tipo de ilegalidad en lo que se está haciendo, pues lo que quiere el gobierno es mostrar los resultados de su gestión, por lo cual se seguirán publicando este tipo de contenidos en este último año de gobierno.

La acción generó debate en sectores políticos y de opinión, que cuestionaron el uso de las plataformas oficiales de las entidades estatales para difundir un mensaje político unificado contra el sistema de salud.