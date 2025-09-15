La certificación es un mecanismo de presión de Estados Unidos: Isabel Zuleta

A la espera de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, al respecto de la certificación para Colombia en materia de la lucha contra el narcotráfico, congresistas del Pacto Histórico defienden la gestión del Gobierno actual y aseguran que “las cifras de incautación de drogas son históricas”, como declaró el representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro.

La senadora de la República, Isabel Zuleta, señaló que cerca de mil toneladas de cocaína fueron incautadas en 2024, lo que representa un aumento del 14% respecto al 2023.

La congresista del Pacto apuntó que la estrategia del presidente Petro es histórica y se ha basado en “atacar a los narcotraficantes y respetar al campesinado”. Además, indicó que la certificación por parte de EE. UU. no puede desconocer la soberanía de Colombia.

“Es un mecanismo de presión de Estados Unidos hacia otros Estados para ser el supuesto verificador de la lucha internacional en contra del narcotráfico”, agregó Zuleta, quien además afirmó que el país norteamericano reclama a otros Gobiernos del mundo por cosas que “el propio EE. UU. no hace”.

Luna dio un mensaje similar y dijo que se trata de “una decisión de tinte político”. En adición, dirigió una pregunta a EE. UU: “¿De verdad les interesa luchar contra el narcotráfico, o la llamada guerra contra las drogas -fallida además- es el pretexto perfecto para asentarse en países que le son estratégicos a sus interese$?"

Senador de la U se suma a congresistas del Pacto en defensa de la lucha antidrogas del Gobierno Petro

Por otra parte, el senador Antonio Correa del partido Unión por la Gente se unió al mensaje de Zuleta y Luna, y protestó por la posibilidad de la descertificación ante “el mayor número de incautaciones de cocaína del país y uno de las más grandes reportados en el mundo”.

Correa entregó los siguientes datos para defender su posición:

“ En 2024 se decomisaron 889 toneladas , además de la destrucción de 5.261 laboratorios y la captura de 183 extraditables”.

, además de la destrucción de 5.261 laboratorios y la captura de 183 extraditables”. “ En el primer semestre de 2025 van 600 toneladas incautadas , es decir, un 20 % más que en el mismo periodo del año anterior”.

, es decir, un 20 % más que en el mismo periodo del año anterior”. “La desmovilización en Colombia aumentó en un 98 %”.

De esta forma, el senador de la ‘U’ pidió que no se menosprecie el trabajo de las Fuerzas Militares y destacó que la estrategia del Gobierno Petro "prioriza a las comunidades productoras de hoja de coca e impulsa la transformación del territorio para sustituir las economías ilegales por legales".