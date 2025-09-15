HDMI ARC: Qué es, cómo funciona y cómo aprovecharlo mejor en su televisor

Últimamente ha sido más frecuente escuchar del HDMI ARC, un sistema de conexión que sirve para transmitir audio desde un televisor a un sistema de sonido externo, puede ser una barra de sonido o un receptor AV, utilizando un solo cable (HDMI), lo que ha hecho que se simplifique la conexión y también se reduzca el uso de gran cantidad de cables.

Este HDMI Además de recibir audio de dispositivos que sean conectados al televisor, el puerto ARC se encarga de enviar el sonido de las aplicaciones integradas del televisor o su sintonizador a un sistema de sonido, mejorando en gran medida la calidad de audio de manera bidireccional, esta es la real diferencia que tiene este puerto con las conexiones HDMI normales, que únicamente reciben señales de audio y video desde fuentes externas, el ARC es bidireccional, lo que lo convierte en una solución práctica y versátil para quienes buscan una instalación más ordenada.

Con el avance de la tecnología hemos podido ver cómo cada vez son más fáciles de manejar algunos sistemas, por ejemplo, en los televisores han cambiado las pantallas, sus formas, tamaños, la definición, colores y sonidos, es allí donde entra el cable HDMI ARC que permite tener un sonido mucho más fiel en series, películas o videojuegos y tener un mejor rendimiento en el entretenimiento que ofrecen los televisores.

¿Cómo utilizar mejor el puerto HDMI ARC ?

Para sacar el mayor provecho del puerto HDMI ARC, es fundamental verificar primero que el televisor y el equipo de sonido externo admitan esta función y sean compatibles.

Una vez se haya verificado esto, solo se necesita de un cable HDMI de alta velocidad que se conecte en el puerto ARC del Smart TV y en la entrada ARC del dispositivo de audio, ya sea una barra de sonido o un receptor de cine en casa.

Esto lo que garantiza es que la transmisión de sonido se realice de forma eficiente y sin interferencias. Adicionalmente, con el uso de este cable se puede manejar el nivel del volumen y otras funciones con un solo control, el del televisor. Con esta configuración los usuarios también pueden disfrutar de series, películas o videojuegos con un sonido de mayor fidelidad, optimizando al máximo la calidad del entretenimiento.

¿Cuáles equipos son compatibles?

Debe tener en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta tecnología y que no todos cuentan con puertos HDMI ARC. Para asegurarse de que tanto el televisor como el sistema de audio sean compatibles, es fundamental verificar la presencia de las letras “ARC” junto al puerto HDMI físico en ambos dispositivos.

La mayoría de los Smart TV actuales y sistemas de audio como barras de sonido modernas ya traen incorporado el soporte para HDMI ARC, sin embargo, hay televisores de años anteriores que carecen de esta funcionalidad, por ello, es importante revisar la existencia de estos puertos en la parte trasera o lateral de los televisores.

Incluso es muy frecuente que haya equipos que ya incluyen este cable en las cajas al momento de hacer la compra, bien sea del televisor o de barras de sonido.