Hay preocupación en los usuarios de la Nueva Eps en Manizales por salida de Audifarma

Manizales

Mucha atención a partir de hoy Discolmets entregará los medicamentos de los antiguos usuarios de Audifarma en Manizales y otros municipios de Caldas. La Personería anunció que estará atenta para que este cambio sea efectivo y confirmó que los usuarios de la Nueva EPS en la capital de Caldas tienen 114 mil medicamentos represados

La farmacia Discolmets atenderá de la siguiente manera en los municipios de Manizales (régimen subsidiado), Belalcázar (ambos regímenes), Pacora (ambos regímenes) y Palestina (ambos regímenes)

En Manizales: Carrera 24 # 54-41 (a media cuadra de IOC sector el triángulo)

Belalcazar: Carrera 3 # 7-08

Pacora: Carrera 4 # 10-04

Palestina: Calle 8 # 18-24 (enseguida de la oficina de Nueva Eps).

Gabriel Palacio, veedor de Salud anunció que están pendientes para que estos anuncios si se cumplan

“En lo relacionado a Audifarma sí ya claudicaron los servicios para los del personal subsidiado a la EPS. A partir de hoy en Manizales debe iniciar Discolmets queda calle 54 carrera 23 cerca a la clínica Santillana.”, dijo Palacio.

Por otro lado, la Personería anunció que estarán atentos a estos anuncios, porque desde el viernes tendría que empezar el nuevo operador y esto no se cumplió. Además, el Ministerio Público informó que hay más de 114 mil medicamentos pendientes por parte de la Nueva EPS en los últimos cuatro meses en Manizales. Juan Pablo Bermúdez, delegado de la Personería

“Desde la personería hacemos seguimiento mensual a todos los dispensarios de la ciudad revisando cuál es el porcentaje de pendientes y lo que se encuentra crítico pues entramos a resolverlo con medidas de trabajo, con acciones directas o finalmente a través de acciones judiciales”, dijo el personero delegado

La Personería está realizando inspecciones constantes en las farmacias de Manizales, especialmente las operadoras de la NUEVA EPS