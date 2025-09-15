Habitantes de Arcabuco y Moniquirá pagarán $5.100 en el peaje tras decisión del Ministerio

Arcabuco

El Ministerio de Transporte expidió una resolución que permitirá a los habitantes de Moniquirá y Arcabuco acceder a tarifas diferenciales en el peaje ubicado en jurisdicción del municipio de Arcabuco. Con esta decisión, el valor a pagar por los residentes de estas localidades quedó fijado en $5.100, lo que representa un alivio frente a la tarifa plena.

El concejal de Arcabuco, Diego Armando Luis Hernández, explicó en diálogo con Caracol Radio que “esta es una buena noticia no solo para los habitantes de Arcabuco, sino también de Moniquirá. El Ministerio expidió la resolución mediante la cual se reconoce y avala un cobro de tarifa diferencial, y la semana pasada el Invías nos notificó sobre los requisitos para acceder a este beneficio”.

El cabildante señaló que la medida ya fue reconocida oficialmente y que ahora inicia una segunda etapa: el cargue de documentos en la plataforma del Invías. “Vamos a contratar una persona durante uno o dos meses para colaborar con la difusión y ayudar en el cargue de información. No todos dominan los medios electrónicos y la intención es que no devuelvan los documentos, ya que el trámite dura 15 días para el reconocimiento”, explicó.

Tras gestiones con @InviasOficial, los municipios de #Arcabuco y #Moniquirá, tendrán tarifa diferencial en el peaje de Arcabuco: $5.100 para residentes y trabajadores en vehículos categoría I y II. En la Alcaldía de Arcabuco se recibirán documentos e información. pic.twitter.com/9Ysmp7m6i3 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 13, 2025

Hernández recordó que este proyecto se gestó desde el Concejo Municipal hace más de dos años y fue respaldado por la comunidad. “Yo abanderé este proceso hace 2 años, 7 meses y 28 días, con el apoyo de 570 firmas. Tras tres derechos de petición y múltiples gestiones, finalmente en octubre de 2024 se lograron los primeros acercamientos con el Ministerio. Luego, en enero y junio de este año, la comunidad se concentró pacíficamente en el peaje, y gracias a estas acciones hoy tenemos este primer resultado”, indicó.

El concejal recalcó que, aunque la tarifa diferencial de $5.100 es un logro importante, aún quedan compromisos pendientes por parte del Gobierno Nacional. “No vamos a descuidar los otros acuerdos pactados en Bogotá, como la construcción de la rampa de frenado, la ampliación de las casetas de cobro y el mejoramiento de la malla vial”, puntualizó.