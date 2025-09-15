Gobierno realiza millonaria inversión para mejorar barrios en Montería

Se hizo entrega de obras del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios en Montería, esta obra consistió en la pavimentación de vías, construcción de andenes y la adecuación del Parque ubicado en el barrio Colina Real. Se beneficiaron 10.728 hogares de los barrios Furatena, La Gloria, Colina Real, Los Robles y La Candelaria. Además de beneficiar la infraestructura urbana, se generaron más de 90 empleos y se promovieron 54 espacios de participación ciudadana.

“A través de este plan podemos saber cómo la comunidad visualiza y requiere o tiene requerimientos no solo de nivel territorial, sino también de nivel nacional y como nosotros desde el nivel nacional y territorial, articulamos para que esas necesidades se puedan suplir. Y no es solo intervenciones físicas, porque eso va mucho más allá de lo físico, esto es fortalecer la organización comunitaria”, dijo la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello.

En la entrega de estas obras participó la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, y representantes de Findeter, junto a más de 200 personas de la comunidad, líderes sociales, el Comité de Sostenibilidad y emprendedores locales de la Ruta de la Sostenibilidad Social.

Otras inversiones realizadas en el Departamento de Córdoba

Con el fin de garantizar el acceso a agua, saneamiento básico y las necesidades de vivienda de la población, que incluyen la adquisición, construcción, mejoramiento, ampliación y terminación de viviendas, se han invertido más de $520.000 millones que han beneficiado a más de 234 mil personas de esta región.

A su vez, 23 organizaciones comunitarias se han beneficiado con subsidio comunitario por valor total de $691 millones, impactando alrededor de 14.088 personas.

En cuanto al mejoramiento de viviendas, el Ministerio ha asignado 10.902 cupos, y de estos, 368 mejoramientos ya han sido entregados, beneficiado a 1.288 personas. Asimismo, se han contratado 288 viviendas rurales nuevas. Finalmente, se ha asignado 1.548 subsidios de adquisición de vivienda urbana.