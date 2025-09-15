Gobierno pide levantar bloqueos en El Guavio

Un llamado urgente realizó el ministerio de Minas a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Machetá y Junín en Cundinamarca para que permitan el ingreso de los trabajadores a la hidroeléctrica de El Guavio y permitir el mantenimiento de la central.

El ministro de Minas, Edwin Palma manifestó que la hidroeléctrica cuenta con una capacidad de 1.250 megavatios, equivalente al 6% de la matriz energética a nivel nacional.

“El Gobierno reconoce y respeta las manifestaciones sociales, pero hace un llamado urgente a la comunidad para privilegiar el diálogo constructivo y la concertación, en lugar de impedir el paso de equipos y trabajadores. Garantizar el mantenimiento de El Guavio no solo es vital para la región del Guavio y Cundinamarca, sino para toda la zona oriental del país, que depende directamente de su operación”, aseguró el ministro de Minas, Edwin Palma.

Agregó que durante las últimas semanas se han realizado múltiples espacios de concertación, sin que hasta la fecha se haya logrado una solución definitiva en el marco de las mesas de diálogo, sin embargo, se lograron compromisos claros con la comunidad: inversión de $250.000 mil millones en obras de infraestructura, creación de veedurías ciudadanas, impulso a una comunidad energética en Ubalá y una mesa jurídica para atender inquietudes sobre el servicio eléctrico, pese a estos esfuerzos, los bloqueos persisten y han impedido el inicio del mantenimiento que requiere la central.

Por su parte, el Consejo Gremial hizo un llamado al Gobierno nacional para que se retome el control del orden público en la zona que permita el mantenimiento de la hidroeléctrica de El Guavio y así descartar problemas de suministro de energía en Bogotá.