Fiscalía inicia extinción de dominio a bienes de escuelas de conducción en Villa de Leyva y Samacá

Extinción de dominio a bienes de escuelas de conducción en Villa de Leyva y Samacá

Villa de Leyva

Las autoridades comenzaron el proceso por el cual bienes avaluados en más de $4.800 millones de academias de conducción en Villa de Leyva, Boyacá servían como fachada para la expedición fraudulenta de certificados de idoneidad a personas que no cumplían los requisitos de formación que contempla la ley, como la intensidad de horas de clases teóricas y prácticas.

La fiscalía identificó a siete personas que estarían involucradas en el entramado ilegal y logró su judicialización a finales de noviembre de 2024. Las actividades investigativas continuaron y pusieron al descubierto los bienes que habrían sido utilizados para dinamizar la actividad ilícita.

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de dispositivo sobre una sociedad y 13 vehículos, así como la toma de posesión de bienes y haberes de dos establecimientos de comercio, que superan en valor los 4.800 millones de pesos.

Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional en Villa de Leyva y Samacá, Boyacá.