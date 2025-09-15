Expectativa por decisiones de la ANLA ante denuncias de afloramiento de hidrocarburos en San Luis de

San Luis de Gaceno

Luego de varios años de denuncias por parte de la comunidad afectada por los afloramientos de hidrocarburos en algunas veredas de San Luis de Gaceno, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, realizó una audiencia pública para evaluar los incumplimientos de la empresa Nikoil Energy a la comunidad tras compromisos pactados.

El encuentro contó con la participación de los Ministerios de Ambiente, Interior, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Ambiental y la Gobernación de Boyacá, quienes atendieron la reunión con el propósito de recoger las inquietudes de la ciudadanía y determinar el alcance de los impactos que se han reportado en la zona.

El alcalde del municipio, Nelson Garzón, señalo que la comunidad ha manifestado inconformidad frente a la gestión de la compañía, considerando que no ha cumplido con los compromisos ambientales y sociales que adquirió desde un principio.

“Como siempre, dice que todo está bien, que no hay ninguna dificultad, que todo está debidamente justificado, pero pues obviamente que desde la comunidad y desde la misma administración nosotros hemos encontrado algunas situaciones que no corresponden a los compromisos que ellos hicieron en su momento con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, con la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde han venido incumpliendo una cantidad de cosas. Por ejemplo, en el tema de la vía”.

Por su parte, la empresa Nikoil Energy aseguró que las operaciones en el campo se encuentran inactivas desde hace ocho años y que han desarrollado proyectos sociales en conjunto con la alcaldía y la gobernación, siendo uno de ellos proveer gas domiciliario, el mejoramiento de vías y una planta de tratamiento de agua potable.

Lideres de la comunidad como Franklin Mendoza, exintegrante de la veeduría ambiental, cuestionó el incumplimiento de las medidas que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales exigía a la empresa petrolera desde 2022 para mitigar el daño, señalando que la empresa ha dilatado en distintas oportunidades la ejecución de las obras, además de responsabilizar a la comunidad por la falta de avances.

La audiencia concluyó con el compromiso de la ANLA de analizar el material probatorio y los testimonios recolectados para emitir una decisión con un plazo de un mes. Al mismo tiempo, el Servicio Geológico Colombiano, adelantará los estudios necesarios para establecer el origen de las emanaciones de hidrocarburos que han puesto en riesgo la vida de los animales domésticos y silvestres y la salud de las comunidades campesinas de las áreas rurales. La comunidad Insiste en que, si la empresa no tiene la capacidad de dar una respuesta y tomar acciones reales, el campo debe entregarse a una operadora que garantice la responsabilidad ambiental y social que requiere el territorio.