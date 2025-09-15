En fosas comunes en Nariño hallaron 22 cuerpos de personas desaparecidas

Pasto - Nariño

En Nariño fueron hallados 22 cuerpos de personas desaparecidas en fosas comunes, como parte de los avances en la implementación de los acuerdos de paz con el grupo guerrilelro Comuneros del Sur, exintegrantes del ELN y que se separaron para hacer parte del proceso de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo y negociación con Comuneros del Sur, estos hallazgos se realizaron en zonas rurales de Samaniego, Santa Cruz de Guachavés y Cumbal, donde se recuperaron 19 cuerpos en los dos primeros municipios y 3 en el último.

El funcionario explicó que los cuerpos recuperados serán sometidos a los procedimientos de identificación correspondientes, garantizando un proceso riguroso, respetuoso y digno para su eventual entrega a los familiares, además señaló que la participación de las comunidades ha sido fundamental para la identificación de los lugares y el desarrollo de las exhumaciones, en condiciones de seguridad y con acompañamiento humanitario.

La delegación del Gobierno Nacional anunció que en el territorio aún hay más de 100 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado que se ha prolongado por más de tres décadas, no obstante, este hallazgo es importante porque que podría permitir la recuperación de más cuerpos en las zonas intervenidas.