En Cartagena murió presunto asaltante tras caer de una motocicleta
El fatal incidente ocurrió en el barrio Chiquinquirá
Un presunto atracador murió accidentado en Cartagena tras chocar su motocicleta.
El caso ocurrió en el sector de Los Ejecutivos en jurisdicción del barrio Chiquinquirá, donde un sujeto que al parecer, huía de las autoridades, se estrelló en su vehículo perdiendo la vida de manera instantánea.
Según información conocida por Caracol Radio, el ahora occiso se desplazaba a bordo de una moto de bajo cilindraje marca Bóxer 99 cc de placa RLO 24H, y terminó chocando contra el muro de concreto ubicado cerca al escenario deportivo.
Por ahora no hay denuncias sobre el hecho, sin embargo, unidades de la sijin recolectan evidencia para determinar la veracidad del supuesto hurto.