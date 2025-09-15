Demoras en concepto de Corpoboyacá frenan obras en la carrera 11 de Sogamoso

Sogamoso

En una sesión realizada este lunes, el Concejo Municipal de Sogamoso adelantó un debate sobre los proyectos de infraestructura y urbanismo que serán financiados con el crédito aprobado en 2023 y recursos propios de la administración. Entre las obras priorizadas se encuentran la construcción del nuevo edificio administrativo, la intervención del río monquirá, la pavimentación o rehabilitación de 4 ejes viales en la y la creación del Parque ecológico de los Deportes.

El presidente del Concejo, Carlos Bello, explicó que la construcción del edificio administrativo es una de las principales apuestas del municipio, debido a la necesidad de centralizar y mejorar la atención a los ciudadanos.

“La construcción del edificio administrativo es una prioridad para la ciudad. Aunque el proyecto ha tenido retrasos, ya cuenta con parte del crédito aprobado y otra porción de recursos propios que garantizarán su ejecución”, señaló Bello.

El valor total de la obra se estima en 44 mil millones de pesos, de los cuales más de 19 mil millones provendrán del crédito aprobado por el Concejo el año pasado y cerca de 23 mil millones con recursos del municipal.

Bello aclaró que los desembolsos del crédito se realizarán de manera gradual, de acuerdo con el avance de las obras. “No se trata de recibir todos los recursos de una vez, sino de ir desembolsando conforme se van ejecutando los proyectos, lo que evita que el municipio pague intereses por dinero no utilizado”, explicó.

Carrera 11, en suspenso por acción popular

Uno de los temas que más inquieta a los concejales y a la ciudadanía es la intervención de la carrera 11, eje central de la movilidad en Sogamoso. Sin embargo, esta obra enfrenta obstáculos jurídicos y ambientales.

Por un lado, está la acción popular instaurada en 2023 ante la Personería, que busca proteger las palmas ubicadas en esta vía. Por otro, la administración municipal está a la espera de un concepto de Corpoboyacá, sin el cual no es posible avanzar con la intervención.

“Hasta que no exista un fallo definitivo sobre la acción popular y no se cuente con el concepto de Corpoboyacá, no podrá adelantarse la intervención de la carrera 11. El tema de las palmas ha sido objeto de debate y debe resolverse jurídicamente y ambientalmente antes de ejecutar cualquier obra”, puntualizó el presidente del Concejo.

La construcción del edificio administrativo si se aprueba en sesión segunda del concejo inicie en el mes de noviembre de 2025. La obra tendrían una duración aproximada de 18 meses, por lo que la entrega de la nueva sede estaría prevista para mediados de 2027.