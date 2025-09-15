Cursos GRATIS de tecnología con certificación Google y Microsoft: requisitos y fecha de inscripción

Cada día, la tecnología evoluciona con mayor rapidez y transforma la manera en que las personas estudian, trabajan y se relacionan. Estos avances traen consigo nuevas oportunidades, pero también la necesidad de adquirir conocimientos actualizados para mantenerse competitivo en el mercado laboral.

Consciente de esta realidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) lanzó el programa AvanzaTEC, una iniciativa de formación gratuita que busca capacitar a los colombianos en áreas clave de la transformación digital.

Este curso ofrece acceso a conocimientos de calidad internacional, con contenidos diseñados por líderes globales en tecnología y el respaldo de certificaciones reconocidas en todo el mundo.

Fecha límite de inscripción al programa AvanzaTEC

Las inscripciones para participar en AvanzaTEC estarán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2025. Inicialmente, el plazo era más corto, pero fue ampliado con el fin de que más colombianos tengan la oportunidad de inscribirse y acceder a esta formación sin costo.

Esta iniciativa permite adquirir competencias con gran proyección laboral, acceder a mejores salarios y abrir la puerta a empleos con mayor demanda a nivel mundial.

Requisitos para participar en AvanzaTEC

Uno de los aspectos más destacados de este programa es que no exige experiencia previa en tecnología. Los interesados solo deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 14 años.

Contar con acceso a internet.

Tener interés en aprender sobre habilidades digitales y temas relacionados con innovación tecnológica.

El curso está abierto a estudiantes, profesionales, emprendedores o cualquier persona que quiera fortalecer sus competencias y abrirse paso en un mercado laboral altamente competitivo.

Áreas de formación disponibles

El programa AvanzaTEC ofrece certificaciones en campos clave para el futuro de la economía digital, entre ellos:

Seguridad de la información.

Analítica de datos.

Inteligencia Artificial (IA).

Programación y desarrollo de software.

Tecnologías emergentes aplicadas a diferentes sectores.

De esta manera, los participantes podrán especializarse en las áreas con mayor demanda laboral y mejores perspectivas de crecimiento en la actualidad.

Certificados internacionales con aval de gigantes tecnológicos

Uno de los mayores beneficios de AvanzaTEC es que los estudiantes recibirán certificaciones avaladas por empresas internacionales de gran prestigio. Estas certificaciones no solo validan el aprendizaje, sino que también incrementan las posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados y con alcance global, entre ellas:

Google

Microsoft

IBM

Cisco

Esri

Alianza con 14 organizaciones internacionales

El programa cuenta con la colaboración de 14 aliados estratégicos de talla mundial, lo que garantiza contenidos actualizados y una experiencia de formación de alto nivel. Entre ellos se encuentran:

Google, Microsoft, Huawei, Oracle, IBM, Cisco, ESRI, Ericsson, Fortinet, Fundación Telefónica Movistar, Tecnológico de Monterrey, Cambridge University, Intelligent Training y Books & Books.