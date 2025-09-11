ESAP anunció nueva convocatoria multilingüe: Mejore su perfil con estos cursos GRATIS

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), a través la su Oficina de Internacionalización, invita a los estudiantes de los programas de Administración Pública, Economía Pública y Administración Pública Territorial, programas de posgrados, profesores vinculados a la carrera profesoral, profesores en periodo de prueba, profesores ocasionales, servidores (no profesores) de carrera administrativa que no se encuentren en periodo de prueba, y servidores de libre nombramiento y remoción, a participar en la convocatoria para acceder a un cupo en los cursos de inglés o francés o portugués o chino mandarín o alemán o italiano, ofertados por la ESAP.

En total, se ofertarán cursos que contarán con 675 cupos que estarán distribuidos en los idiomas inglés, francés, portugués, chino mandarín, alemán e italiano. Estos se podrán tomar de forma presencial o virtual de la siguiente manera:

Inglés y francés : De forma virtual para los seleccionados que hacen parte de las Direcciones Territoriales y estudiantes de los programas de AP, APT y EP de la Sede Central y los estudiantes del programa de posgrado y de manera presencial para los seleccionados que hacen parte de la Sede Central siempre y cuando se cumpla el número mínimo de cupos (15) para el nivel ofertado.

: De forma virtual para los seleccionados que hacen parte de las Direcciones Territoriales y estudiantes de los programas de AP, APT y EP de la Sede Central y los estudiantes del programa de posgrado y de manera presencial para los seleccionados que hacen parte de la Sede Central siempre y cuando se cumpla el número mínimo de cupos (15) para el nivel ofertado. Chino mandarín, portugués, alemán e italiano: De manera virtual para todos los seleccionados, pero de forma presencial no se ofertará esta opción.

Esta convocatoria está disponible desde el 09 de septiembre, posteriormente la etapa de inscripciones estará abierta hasta el 12 de septiembre, luego vendrá el momento de la publicación de resultados que se hará hasta el 16 de septiembre. La prueba de clasificación para los inscritos en los idiomas inglés, francés y portugués se hará el 18 de septiembre de acuerdo con la citación que se les asigne. Según el desarrollo de estas pruebas y la conformación de los grupos para cada idioma, se anunciará el inicio de las clases.

Los cursos contarán con textos de apoyo académico para los cursos de inglés, de la editorial Pearson. Material de enseñanza físico o virtual (guías, talleres, libros de lectura, entre otros) otorgado por los docentes, para los cursos de francés, chino mandarín, portugués, italiano y alemán y además tendrán certificado de nivel expedido por el ILUD, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)

¿Cómo inscribirse?

Puede hacer el proceso de inscripción directamente desde la página web de la ESAP en el siguiente link: https://www.esap.edu.co/convocatoria-esap-multilingue-expandiendo-horizontes-2025-ii/ allí, en la parte inferior, encontrará el botón de “Inscripciones”, eso lo llevará a un formulario en el que deberá ingresar con el correo institucional.

Los cursos se realizarán durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sujetos a fechas de inicio según convocatoria. Si desean recibir más información lo pueden hacer por medio del correo internacionalizacion@esap.edu.co donde responderán sus dudas del proceso.