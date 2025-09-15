Comerciantes bloquean la autopista del Magdalena Medio en Puerto Boyacá

Varios vehículos de carga, particulares y de pasajeros se encuentran represados en el Kilómetro dos y medio de Puerto Boyacá / Foto: Jhon Eduard Bautista

Puerto Boyacá

Debido al incumplimiento de los acuerdos hechos en el mes de marzo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), comerciantes y comunidad del Kilómetro dos y medio de Puerto Boyacá, decidieron bloquear la autopista del Magdalena Medio,

Este bloqueo inició a las 6:00 de la mañana en el sector del kilómetro dos y medio, vía que conduce de Bogotá a Santa Marta, en ambos sentidos, de este corredor vial.

“Lo que piden los comerciantes de estos centros poblados es que no queden aislados, y quedar aislado es que aquí, en el caso del Kilómetro dos y medio, hay centros de negocios, los cuales, en cada negocio hay mujeres cabezas de hogar que trabajan en hoteles, restaurantes, parqueaderos, hospedajes, etcétera, y hay vendedores informales que venden sus productos en la autopista y solo piden los dejen trabajar. El 26 de agosto nos reunimos en Bogotá con el alcalde de Puerto Boyacá, John Feiber Urrea, y se quedó nuevamente en un compromiso, pasados 15 días, ni siquiera el acta de la reunión la habían mandado, eso indignó a toda la comunidad de estos centros poblados y por eso realizan este paro”, señaló Hernando Muñetón, vocero de la comunidad del Kilómetro dos y medio de Puerto Boyacá.

Esta comunidad de comerciantes formales e informales de este sector esperan que el Gobierno Nacional cumpla con el compromiso del pasado mes de marzo.

“Este paro puede durar uno, dos, ocho o quince días. Aquí la gente está dispuesta a que sea un paro indefinido, si es que no hay un acuerdo que realmente responda a los derechos que está pidiendo la comunidad, los cuales se concertaron en marzo pasado, pero que entonces no han cumplido”, afirmó Muñetón.

El bloqueo se llevará a cabo por periodos de seis horas y se dará paso por espacio de una hora para permitir el tránsito de los vehículos represados. De otro lado, se habilitó de manera permanente un corredor humanitario para el paso de ambulancias y personas con tratamientos médicos.