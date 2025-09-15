Cemento País rinde homenaje a Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar

La historia de la ingeniería y la arquitectura en Bolívar no se puede contar sin mencionar a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB).

Hoy, en el marco de la celebración de sus 75 años, Cemento País se une para exaltar a esta institución que ha sido motor de progreso, innovación y sostenibilidad en el departamento.

A lo largo de más de siete décadas, la SIAB ha dejado huella con proyectos que han transformado ciudades y comunidades, demostrando que el conocimiento, la visión empresarial y el compromiso social pueden cambiar realidades.

“La SIAB es un referente en la ingeniería y la arquitectura, y su compromiso con la innovación y el desarrollo es ejemplo a seguir”, expresó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

“Felicitamos y reconocemos a la SIAB por sus 75 años de historia y compromiso con la comunidad. Su actual presidente, Jesús Puello, recoge el legado de generaciones que han hecho grande esta institución”.

Con una trayectoria que combina tradición y futuro, la SIAB continúa siendo un pilar del desarrollo de Bolívar y de Colombia, inspirando a las nuevas generaciones de profesionales que ven en esta organización un modelo de ética, responsabilidad y excelencia.

Cemento País reafirma así su compromiso con quienes construyen el presente y diseñan el mañana: los ingenieros y arquitectos que, con visión y talento, siguen levantando los sueños de una región entera.