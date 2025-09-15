Cartagena

Cemento País rinde homenaje a Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar

La empresa reconoció los 75 años de la organización

Cemento País

Cemento País

La historia de la ingeniería y la arquitectura en Bolívar no se puede contar sin mencionar a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Hoy, en el marco de la celebración de sus 75 años, Cemento País se une para exaltar a esta institución que ha sido motor de progreso, innovación y sostenibilidad en el departamento.

A lo largo de más de siete décadas, la SIAB ha dejado huella con proyectos que han transformado ciudades y comunidades, demostrando que el conocimiento, la visión empresarial y el compromiso social pueden cambiar realidades.

“La SIAB es un referente en la ingeniería y la arquitectura, y su compromiso con la innovación y el desarrollo es ejemplo a seguir”, expresó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

“Felicitamos y reconocemos a la SIAB por sus 75 años de historia y compromiso con la comunidad. Su actual presidente, Jesús Puello, recoge el legado de generaciones que han hecho grande esta institución”.

Con una trayectoria que combina tradición y futuro, la SIAB continúa siendo un pilar del desarrollo de Bolívar y de Colombia, inspirando a las nuevas generaciones de profesionales que ven en esta organización un modelo de ética, responsabilidad y excelencia.

Cemento País reafirma así su compromiso con quienes construyen el presente y diseñan el mañana: los ingenieros y arquitectos que, con visión y talento, siguen levantando los sueños de una región entera.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad