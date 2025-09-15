Caso general Mejía: Ejército aclara que investigación de la Fiscalía no surge de denuncia interna

El Ejército Nacional aclaró que el mayor general Erik Rodríguez Aparicio no ha interpuesto denuncias contra el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, luego de que circulara la versión de una supuesta acusación penal.

Afirman que se trato de un trámite legal y administrativo en el cual el general Rodríguez tuvo que firmar la denuncia, por lo cual aparece como demandante ante la Fiscalía, pero que no se trató directamente de nada en contra del general Mejía.

Según el comunicado oficial, la investigación de la Fiscalía General de la Nación contra el general Mejía se originó el 4 de mayo de 2025, por publicaciones de medios de comunicación y no por una denuncia interna.

Paralelamente, afirman que el Ejército adelantó las actuaciones disciplinarias correspondientes y la Procuraduría abrió una investigación administrativa a raíz de la misma información.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con los principios de Legalidad, Justicia, Transparencia y Respeto a los Derechos de todos los miembros de la Institución”, aseguran.