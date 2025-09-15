Capturan en Soacha a alias ‘Wendy’, una de las delincuentes más buscadas por homicidio

Cundinamarca

Desde que la Policía Metropolitana de Soacha publicó el cartel de los 18 delincuentes más buscados , se han capturado 7 personas. La última captura fue de alias ‘Wendy’, una mujer implicada en un asesinato en el municipio.

Después de 18 meses de investigación y seguimiento, los uniformados capturaron a esta mujer, quien tenía orden judicial por el delito de homicidio agravado.

“La hoy capturada sería partícipe de un homicidio en el Parque Rincón de Santa Fe el pasado 18 de febrero del año 2024, donde con un sicario recibió un arma de fuego con la cual momentos antes había sido ultimada una persona”, aseguró el coronel Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha.

De acuerdo con las autoridades, este asesinato habría ocurrido en retaliación por el incumplimiento de un pago de una venta de estupefacientes.