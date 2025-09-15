Cámara de Comercio de Cartagena lideró Rueda Financiera ZASCA Manufactura

En el marco de la conmemoración de sus 110 años de historia, la Cámara de Comercio de Cartagena lideró la Rueda Financiera ZASCA Manufactura, un espacio estratégico que fortaleció la articulación entre el sistema financiero y el talento emprendedor de la región, consolidando nuevas oportunidades de crecimiento para las unidades productivas que hacen parte del programa.

La jornada reunió a entidades financieras y empresarios de los sectores manufactura y metalmecánico, generando un diálogo directo entre capital y emprendimiento local.

El respaldo de Prosperidad Social reforzó el impacto de la actividad, sumando acompañamiento institucional para cerrar brechas y garantizar mayor acceso a herramientas de desarrollo empresarial.

110 años creando oportunidades para los emprendedores

Durante la rueda, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, resaltó el valor de estos encuentros en el camino de la competitividad regional: “Estos espacios son una muestra de cómo la Cámara, a lo largo de sus 110 años, ha mantenido su compromiso de acercar herramientas reales y efectivas para que los emprendedores puedan crecer y consolidarse. Apostamos a que cada unidad productiva encuentre en la financiación un motor para su sostenibilidad y competitividad”.

Resultados de la Rueda Financiera ZASCA

El encuentro contó con la participación activa de 35 unidades productivas de la cohorte 2 del ZASCA Manufactura, que tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con 11 entidades financieras que pusieron a disposición sus portafolios de crédito, líneas de financiamiento y programas de apoyo.

Gracias a este ejercicio, los empresarios recibieron orientación práctica sobre mecanismos de acceso al crédito, gestión empresarial y estrategias de sostenibilidad, ampliando sus posibilidades de consolidación y crecimiento.

Competitividad empresarial en acción*Más allá de la gestión de recursos, la Rueda Financiera ZASCA reafirmó la visión de la Cámara de Comercio de Cartagena: la competitividad empresarial se fundamenta en la capacidad de innovar, adaptarse y generar valor en mercados exigentes.

Integrada al ecosistema de los Centros de Reindustrialización ZASCA, esta rueda se convierte en un motor para que las empresas locales eleven sus estándares, fortalezcan su consolidación y se proyecten en escenarios regionales y nacionales.